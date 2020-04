¡Contradictorio! Orden de quedarse en casa no incluye servicio de iglesias en Florida

El miércoles autoridades de Florida explicaron que la orden de quedarse en casa para combatir la propagación del coronavirus de Wuhan, no incluye el servicio de las iglesias.

Muchas personas se asombraron de esta aclaración que implica que no está prohibido que las iglesias estén abiertas realizando sus labores de congregación, ya que consideran que esta decisión ayudará a que siga propagándose el contagioso virus de Wuhan por el estado del Sol.

Esta aclaratoria la realizan las autoridades de Florida luego de conocerse -a través de los medios- la detencón del pastor Rodney Howard-Browne el pasado 29 de marzo, luego que la policía recibió una serie de denuncias porque no había suspendido los servicios en su iglesia ubicada en la ciudad de Tampa, destacó NBC News.

Ese día, Howard-Browne decidió desafiar la orden local del estado de Florida de quedarse en casa.

The Hillsborough County Sheriff has now obtained an arrest warrant for the pastor. https://t.co/E8CiUeHJBb

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) March 30, 2020