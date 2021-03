La representante demócrata por Miami—Dade, Frederica Wilson dio unas declaraciones polémicas, que han causado gran revuelo.

Wilson indicó la semana pasada, que se debe reabrir el centro de detención para niños inmigrantes Homestead.

La senadora dice, que la situación con los menores de edad cada vez es más insostenible para el estado.

“No podemos tener fiestas de lástima y sentir lástima por lo que está sucediendo en la frontera. Tenemos que encontrar soluciones para ayudarlo. No es solo un momento decisivo en su administración, sino también en la política de inmigración”, dijo Wilson en un mensaje.

La posición es muy diferente a la de la mayoría de los demócratas del sur de Florida, quienes en febrero condenaron el plan de la administración Biden de reabrir las instalaciones de Homestead, que albergaban hasta 1.200 niños en 2019,.

Lo que lo convierte en el centro más grande para niños migrantes no acompañados del país.

Pero Wilson dice que si se hace una inspección minuciosa de las instalaciones se puede reabrir.

“Vamos a trabajar con contratistas locales para obtener contratos de 90 días del gobierno federal”.

.@POTUS @VP: The Homestead facility is empty! Bring the immigrant children. Send us the girls. Bring them now and hold me and my community responsible for their humane treatment. We will visit often and monitor their care! Miami-Dade is opening its arms!

— Rep Frederica Wilson (@RepWilson) March 27, 2021