DeSantis intensificará penalidades contra hurto de tiendas y paquetes en Florida

En diversos estados de Estados Unidos se han desarrollado algunos sucesos relacionados al crimen organizado. Los robos, la violencia y hasta secuestros han generado un ambiente de inseguridad entre los residentes.

En el caso puntual de Florida no es de desconocimiento que suele ser un estado con altas tasas de criminalidad, por lo menos, en comparación con otras entidades del país.

Recientemente se viralizó un nuevo “modus operandi” de robo relacionado a los paquetes que se encuentran en el porche de las casas. Un desconocido de ambos sexos se pasea por diversos vecindarios del estado, principalmente en el sur de Florida para robarse los paquetes, sea cual sea el contenido que tenga.

Ante esta situación, Ron DeSantis, el gobernador de Florida anunció un proyecto donde implementará medidas más rigurosas para combatir estos robos y el de tiendas minoristas y locales comerciales.

Durante una rueda de prensa en el Departamento de Policía de Cape Coral, el mandatario anunció su propuesta para aumentar las penalidades con el objetivo de reducir este tipo de delitos.

Actualmente, la legislación de Florida establece que los ladrones solo enfrentan un delito grave si cometen cinco robos en tiendas diferentes dentro de un período de cuarenta y cinco días. Sin embargo, en la conferencia de prensa, DeSantis consideró que esta medida no es suficiente para disuadir a los criminales y proteger los negocios locales.

En su propuesta, el gobernador busca introducir la categoría de “robo minorista agravado”, que sería clasificado como un delito grave de primer grado, según informó. Esta nueva categoría aplicaría a aquellos que utilicen armas para cometer robos en tiendas o que ya tengan dos o más condenas por robo minorista.

