El gobernador Ron DeSantis fue entrevistado por Jim DeFede de CBS4. Es la primera vez que habla en exclusiva desde que comienzo la pandemia de coronavirus en Florida. Entre otras afirmaciones, DeSantis aseguró: No estoy atado a la administración de Trump

Redacción MiamiDiario

Durante la conversación habló de diferentes temas. El impacto del coronavirus en la Florida, el desempleo y la percepción que tienen algunos de que está “atado” a la administración de Trump, detalló CBS4.

A continuación la entrevista DeFede al gobernador de la Florida.

Al preguntarle si debería aumentar el salario de desempleo del estado debido a que tienen un máximo de $ 275 por semana. Ese monto es uno de los beneficios más bajos del país.

DeSantis : “No creo que pueda aumentarlo unilateralmente. Creo que tendríamos que hacer que ese tema entrara la legislatura”.

DeFede: ¿Por qué no convocar una sesión especial para examinarlo? Quiero decir, la gente en este momento solo recibirá como máximo $ 275.

DeSantis: “Definitivamente habrá más asistencia federal, además del beneficio del desempleo. Puedo decirles que habrá otros 1,200 dólares. Lo más probable es salga de los impuestos. Además habrá algún tipo de suplemento federal de desempleo. Así que voy a ver qué pasa con eso. Mire, si necesitamos actuar en Florida, estaré encantado de hacerlo. Pero habrá un paquete de la fase cuatro del gobierno federal”.

Reapertura de las Escuelas

DeFede le preguntó al gobernador si apoya los planes de las Escuelas Públicas de Miami-Dade y Broward para comenzar las clases de forma virtual. Ellas evaluaran como avanza la pandemia para decidir si van a las aulas. Pero este año no existen ninguna garantía de que la enseñanza presencial se reanudará. A pesar de la solicitud de la administración de Trump

DeSantis: Bueno, la idea es comenzar las clases presencial.

DeFede: Bueno, ¿pero el virus no decide lo que pasará?

DeSantis: El virus lo decide. Pero también debemos considerar las tendencias. Quiero decir, creo que no querrás tomar la decisión de volver al aula a mediados de julio. Creo que podemos ver algunas buenas tendencias. Mi punto de vista es que se debe ser flexible. pero obviamente responde a las condiciones locales. Una de mis grandes preocupaciones, y lo destaqué en Tampa Bay y Clearwater son loa estudiantes con necesidades especiales. Lo virtual no funciona para estudiantes con necesidades especiales. Tenemos que tener una opción para ellos con un mínimo de personal. Espero que todos los distritos intenten hacerlo lo antes posible.

DeFede: Solo quiero ser claro. ¿Estás en conflicto con lo que los distritos escolares locales del sur de Florida han hecho hasta ahora?

DeSantis: Creo que queremos trabajar con ellos. Entendemos sus situaciones únicas. Solo me aseguraría de que el objetivo sea darles a los padres la opción. Además que van a trabajar para lograrlo lo antes posible. No he dispuesto una opción de forma rigurosa porque entiendo sus circunstancias.

Respuesta a la Pandemia

DeFede: Usted dijo en mayo que habíamos tenido éxito sobre la pandemia. Ahora hay 450,000 personas más infectadas y han muerto más de 5,000.¿Que pasó?

DeSantis: Pasamos la primera fase. El objetivo fue aplanar la curva. Nunca dije que no tendríamos que lidiar con el virus. No se iba a ir. Ahora, lo que no sabíamos era cuándo tendríamos que enfrentar un aumento de casos. Este apareció a finales de junio. ¿Pero sabes que? Estamos preparados para ello. Tenemos a las personas y a los recursos trabajados. No ha sido fácil. Esto es parte de la prueba que enfrentamos. Pero hacemos una gran cantidad de pruebas frecuentemente. Tendremos 100.000 resultados de pruebas en un solo día.

DeFede: ¿Crees que estamos haciendo demasiadas pruebas?

DeSantis: Bueno, creo que realmente deberíamos centrarnos en mejores tiempos de respuesta con los laboratorios para las personas sintomáticas o con los grupos de riesgo. Lo que sucede con el asintomático es preocupante porque haces la prueba pero no se da el resultado de inmediato. Y sin saberlo puede contagiar a más personas.

DeFede: El mensaje positivo que envió el 20 de mayo, dio la impresión a las personas que la batalla había terminado, que habíamos ganado y que la gente podía seguir con sus vidas nuevamente, lo que también causó el resurgimiento del virus.

DeSantis: Esa es una percepción de una parte de mis declaraciones. Pero, ¿Qué pasa con todas las acciones que hemos tomado durante ese tiempo? Quiero decir, si pensara que se acabó, no habría establecido más centros de enfermería. No hubiera abierto más lugares para hacer la prueba. No hubiera enviado más PPE a los hogares de ancianos. Entonces continuamos actuando y nos preparamos para que el virus resurja.

DeFede: ¿Crees que podrías haber hecho más en términos de comunicarte a la idea de que todos en Florida deberían usar una máscara? “Una vez más, no quiero tener un mandato, pero todos deben comenzar a usar máscaras”.

DeSantis: Bueno, nos hemos comunicado. Quiero decir, cuando lo publiqué, cuando agregamos por primera vez a nuestras pautas, nadie estaba hablando de eso en ese momento. Era casi como si ni siquiera supiera si fue noticia porque aún no era parte de la política. Ahora queremos que todos usen las mascarillas. Especialmente en cuando hay contactos cercanos. Pero también creo que es importante ser honesto con las personas. En cuanto al uso de las máscaras hay mucho desacuerdo en la literatura científica sobre cuánta protección te brinda. Así que no quiero que la gente piense que solo deben usar las máscaras, excluyendo lo demás.

Atado a Trump

DeFede también mencionó al gobernador la afirmación del Washington Post que aseguraba que DeSantis está “atado” a la administración Trump. Debido a que sigue sus pautas en todo lo relacionado con la pandemia.

DeSantis: Primero que nada, esa afirmación es falsa. Algunas de las decisiones que tomo están relacionadas. pero hubo muchas de sus recomendaciones que no seguí. Lo que tratamos es de hacer lo mejor para Florida. La administración de Trump ha sido una gran aliada de la Florida. Cuando necesitamos ayuda nos socorren. Por ejemplo, cuando algunos de los hospitales se estaban quedando sin el remdesivir, y para conseguirlo se sigue un gran proceso burocrático. Pude levantar el teléfono, llamar al presidente y decir: ‘Sr. Presidente, sé que se supone que el remdesivir vendrán dentro de una semana. Lo necesito tres días. ¿Y adivina qué? Se presentaron en tres días.

DeFede: La semana pasada fue la más mortal que ha tenido el estado de Florida. Cuatro días seguidos establecieron récords en el número de decesos. ¿Cómo observa el acontecer hoy?

DeSantis: Fue una semana difícil al ver esos informes. Sin embargo, sabemos que cuando comienza a aumentar el número de personas en los servicios de urgencias, las hospitalizaciones aumentan, y desafortunadamente, también los resultados dolorosos. No obstante, si observa las tasas de recuperación, comparando Florida con otros lugares que han sido afectados, las personas también se están recuperando. Y creo que esa historia no siempre sale a la luz.

DeFede: The Sun-Sentinel publicó un editorial: ‘Ayúdenos, Gobernador DeSantis. Nos estamos muriendo aquí. Y escribieron que su optimista mensaje diario está en desacuerdo con lo que los floridanos están pasando. ¿Crees que al tratar de encontrar elementos positivos corre el riesgo de ser percibido fuera de la realidad?

DeSantis: Absolutamente no. En primer lugar, todo lo que se presenta generalmente se presenta negativo. Así que hay muchas cosas negativas que la gente observa. Lo que siempre he dicho es que la pandemia es un desafío serio. Y lo estamos afrontando. Cuando vimos los aumentos en las hospitalizaciones, aumentamos el personal. Estamos recibiendo remdesivir. Siempre respondemos a lo que está sucediendo. Y entendemos por lo que están pasando las familias. Me refiero, por ejemplo, a algunas de las medidas de protección que hemos tomado con hogares de ancianos. Eso ha salvado vidas porque hemos evitado que el virus se propague más de lo que debería. Una de esas opciones fue que no recibieran visitas desde mediados de marzo. Ese es un costo humano enorme para las familias que solo desean poder tener ese contacto humano, pero es la forma de vitar que se propague la pandemia. Entonces entiendo lo difícil que es la situación. Pero creo que también está la pregunta: ¿Quieres estar en una postura derrotista? ¿O quieres estar en una postura que diga: ‘¿Sabes qué? Somos estadounidenses Podemos manejar esto. Hemos manejado cosas difíciles antes. Vamos a superar esto y no debemos dejar que el miedo supere nuestro sentido de propósito ‘.

