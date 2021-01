Con el fin de atender una situación de última hora, docenas de policías de Miami-Dade respondieron al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el miércoles en la tarde. El incidente involucró a un posible sospechoso, reportó miamimundo

El incidente se registró específicamente en el nivel de salidas de American Airlines, el cual fue clausurado por completo alrededor de la 1:30 pm. Al parecer, una persona de interés de un caso policial de la ciudad de Miami fuera detenida antes de subir a bordo

Como precaución, los técnicos del escuadrón de bombas revisaron el bolso de mano del hombre, pero se encontró que era seguro.

Las autoridades informaron que el avión en el que debía haber abordado el hombre fue llevado a un área de reserva, desembarcado y barrido para asegurarse de que el equipaje de la persona no estuviera a bordo. Se determinó que el avión era seguro

El área de salidas se cerró durante aproximadamente una hora y se reabrió alrededor de las 2:30 pm del miércoles.

La policía de Miami-Dade indicó que el sospechoso fue detenido.

No se dio a conocer para qué se buscaba a la persona, pero actualmente está siendo interrogado por las autoridades.

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), situado a trece kilómetros al noroeste del centro de Miami, es una importante puerta de entrada a América Latina y el 11° aeropuerto más ocupado (cuando se mide por tráfico de pasajeros) en los Estados Unidos.

