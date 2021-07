Pasan los días y siguen encontrando víctimas fatales del derrumbe de Champlain Towers en Surfside, los locales son los más conmovidos y en este caso fue el director de la policía de Miami Dade.

Freddy Ramírez estuvo en el lugar del colapso compartiendo con el personal que se encuentra en la búsqueda de los cuerpos, además de los familiares y amigos de los afectados y contó lo que fue su experiencia a través de las redes sociales.

“Fue un honor visitar el sitio del colapso hoy con los socorristas y las familias afectadas por esta tragedia. Las palabras que intercambiamos fueron conmovedoras”, contó el director de la policía de Miami Dade.

It was an honor to visit the collapse site today with first responders and the families affected by this tragedy. The words we exchanged were humbling and moving. #SurfsideStrong pic.twitter.com/By6SCcvm4J

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) July 8, 2021