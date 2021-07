Fundada por una mujer hispanohablante el 28 de julio de 1896, Miami se ha convertido en el refugio de cientos de culturas, que con el tiempo han hecho de la Ciudad Mágica un lugar único en el mundo. Es por ello que la comida, diversión, cultura e innovación, no pudieron faltar en la celebración del 125 aniversario de la ciudad.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, invitó a todos a celebrar la historia y diversidad cultural de la ciudad en una serie de eventos que se llevaran a cabo desde el 26 hasta el 31 de julio.

Los programas y eventos exploran Little Haiti, Little Havana, Little San Juan y Little Santo Domingo y ofrecen oportunidades para recorrer los importantes lugares culturales, hermosos parques y joyas arquitectónicas de la Ciudad Mágica.

Last night's artistic display of Miami over the past 125 years was amazing! Thanks to @downtownMIA and @MDCollege. pic.twitter.com/TmIYiX2BdC — Mel Dynan (@MelissaDynan007) July 29, 2021

Celebración de los 125 años de Miami

Suárez inició oficialmente la semana de eventos en el Miami Innovation Luncheon, el lunes 26 de julio en el Rusty Pelican en 3201 Rickenbacker Causeway en Key Biscayne.

Durante su presentación, el alcalde habló de sus ideas y proyecto para hacer de Miami “la capital de la capital”.

Al día siguiente, Suárez fue el anfitrión de una “charla de Cafecito” y se llevó a cabo un taller sobre el surgimiento de las fichas no fungibles en el mundo del arte, en el Bakehouse Art Complex en 561 NW 32nd St. en Wynwood.

HAPPY 125 th BIRTHDAY CITY OF MIAMI🎈🎈🎈🎉🎉🎉 pic.twitter.com/FpVGH7bB3l — Mrs.Barbara Sweet-Kemp (@CPSSweet) July 29, 2021

La celebración principal por el 125 aniversario de la ciudad de Miami se llevó a cabo a las 6:30 pm el miércoles 28 de julio en el Pérez Art Museum Miami en 1103 Biscayne Blvd, en el centro de Miami.

En este día, que se conmemora la fecha de incorporación de Miami, el alcalde honró a cuatro de los conservacionistas históricos de Miami con un “Premio a la Trayectoria” y un simbólico paso de la antorcha a una nueva generación de líderes cívicos.

Para culminar la noche de comida y celebración, los invitados disfrutaron de actuaciones de artistas como Flo Rida, Fetty Wap y DJs locales que reflejaron el compromiso continuo de la ciudad con la inclusión y la diversidad.

El jueves 29 de julio, el comisionado Jeffrey Watson y el alcalde Suárez celebraron una “Cumbre Comunitaria” al mediodía en el Red Rooster Overtown en 920 NW Second Ave.

El almuerzo y la reunión de líderes comunitarios de todos los segmentos de Miami buscó solidificar los lazos que unen y abrazan a la comunidad.

“Little Havana Fridays”, una celebración de la música y el arte latinos comienza a las 6 pm el viernes 30 de julio en el histórico Domino Park Plaza en 801 SW 15th Ave. en Little Havana.

Cerrando las celebraciones, el sábado 31 de julio los comisionados de la ciudad llevarán a cabo eventos en toda la ciudad durante el “Día de Miami”. Los eventos comunitarios no solo servirán como guía a través de los vecindarios de Miami, sino que también brindarán una experiencia culinaria.

#ICYMI: Yesterday the City of Miami celebrated 125 years of being incorporated! Celebrations were held all over the city, including at PAMM. To learn more about #Miami125 & how the city is celebrating, please visit: https://t.co/U1jtYWEiY5. pic.twitter.com/sv9AKEu6JI — City of Miami (@CityofMiami) July 29, 2021

Historia de Miami

El 28 de julio de 1896, Julia DeForest Tuttle, una empresaria hotelera, reunió a 368 hombres para fundar la ciudad: escoger el nombre de Miami, elegir los primeros funcionarios y definir los límites del municipio.

La empresaria hotelera y terrateniente le cedió al magnate ferroviario Henry M. Flagler parte de sus tierras en la zona donde el río Miami desemboca en la bahía de Vizcaya, a cambio de que extendiera la línea férrea hasta ese lugar por entonces remoto.

A partir de ese momento, la ciudad comenzó a prosperar y a recibir a cientos de visitantes.

La ciudad marchó muy bien durante la década de los veinte del siglo XX, pero se debilitó tras el huracán de Miami de 1926 y la Gran Depresión de los 30.

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Miami, que estaba bien situada debido a su posición estratégica en la costa sur de Florida, jugó un importante papel en las batallas contra los submarinos alemanes. La guerra provocó que la ciudad viera aumentados sus habitantes hasta medio millón.

Tras la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba en 1959, miles de exiliados cubanos emigraron a Miami huyendo del comunismo.

La ciudad se convirtió en un refugio no solo para los cubanos, sino para migrantes de muchos países del mundo que encontraron en Miami un hogar donde prosperar y ser tratados como cualquier otro ciudadano estadounidense.

Miami en la actualidad

En la actualidad, Miami es uno de los principales centros financieros y culturales del mundo.

Suárez busca diversificar la economía de la ciudad y posicionarla como un centro tecnológico y de innovación.

El cubano americano explica que Miami necesita desarrollar talento, mejorar la infraestructura digital y promover la creación de redes de emprendedores.

Sus políticas se han basado en atraer a inversionistas de todo el mundo, instando especialmente a quienes se dediquen a la minería de criptomonedas.