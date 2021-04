Con el fin de ayudar a Argentina a enfrentar la crisis del COVID-19, EEUU donó a ese país hospitales de campaña para atender a los pacientes con la enfermedad.

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Defensa, Agustín Rossi, escenificaron hoy junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig S. Faller la recepción de los tres hospitales móviles por $3,5 millones

Se trata de un gesto de acercamiento a la administración de Alberto Fernández de parte del gobierno de Joseph Biden, crítico del régimen en Venezuela. La Casa Rosada agradeció la donación.

The U.S. donated 3 field hospitals to help Argentina treat #COVID19 patients. Adm. Craig Faller officially delivered the donation, which was funded by #SOUTHCOM ’s Humanitarian Assistance Program. @WHAAsstSecty @EmbajadaEEUUarg @DeptofDefense pic.twitter.com/Kwntc7ODIl

Faller, recién llegado a Buenos Aires, dirige la unidad del Pentágono que monitorea la mayor parte de América Latina.

Su visita estaba prevista con anterioridad a la polémica salida de la Argentina del Grupo de Lima, una decisión que fue leída en Washington como una forma de apoyo al régimen venezolano.

La llegada de Faller a Buenos Aires representa una señal política de parte de Biden a la Argentina en el marco de sus intereses en la región, especialmente en relación al régimen en Venezuela y al vínculo con Rusia y China.

“Desde que comenzó la crisis del COVID-19, el Comando Sur ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios argentinos”, dijo el almirante Faller en la ceremonia junto a Vizzotti y Rossi.

“Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, agregó.

Las donaciones consisten en tres hospitales de campaña, generadores de oxígeno, equipos de búsqueda y rescate, entre otros suministros pensados para “la lucha contra el COVID a Argentina”.

También incluye una “capacitación sobre cómo maximizar el uso de estos hospitales durante situaciones de desastre o pandémicas”.

El Comando Sur, con sede en Miami, controla las bases de EEUU en América Latina (Guantánamo, incluida), y proporciona entrenamiento, inteligencia y coordinación militar a todas las fuerzas armadas regionales bajo las recomendaciones del Departamento de Estado.

Después de la ceremonia, los funcionarios estadounidenses partieron del lugar y los encargados de manifestar los resultados del encuentro fueron los ministros Rossi y Vizzotti. En conferencia de prensa frente a uno de los hospitales de campaña, ya instalado en el predio, agradecieron la donación.

“Hoy es un día muy importante que pone en valor la colaboración internacional y la articulación del gobierno nacional para dar respuesta a esta pandemia que tiene un impacto muy grande en todo el mundo. Los países están haciendo un esfuerzo enorme para minimizar el impacto de la pandemia”, dijo Vizzotti.

Since the pandemic began, #SOUTHCOM has worked closely with #Argentina to support the nation's response to the pandemic, including donations of protective equipment #PPE, medical supplies, & monitoring & screening tools. @WHAAsstSecty @EmbajadaEEUUarg @DeptofDefense pic.twitter.com/8u03rksw7x

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 8, 2021