El gobernador Ron DeSantis ha dado la aprobación final a la creación de un monumento en Tallahassee para honrar a los miembros militares que fueron capturados o desaparecidos en combate durante la Guerra de Vietnam.

DeSantis firmó esta semana un proyecto de ley (SB 416) que autorizará un memorial de brazalete de veteranos de POW-MIA a lo largo de South Monroe Street, cerca del Capitolio estatal.

Las siglas POW significa Prisoners Of War y MIA, Missing In Action y la frase “you are not forgotten” (No serán olvidados).

El Senado y la Cámara aprobaron por unanimidad el proyecto de ley durante la sesión legislativa que finalizó el 30 de abril.

La medida, patrocinada por el senador Danny Burgess, republicano por Zephyrhills y el representante Mike Giallombardo, republicano por Cape Coral, dirige al Departamento de Servicios de Administración del estado a considerar las recomendaciones de los Veteranos de Vietnam de América y la Comisión Histórica de Florida al tomar decisiones sobre el diseño y la ubicación del monumento.

El monumento será financiado por Vietnam Veterans of America Big Bend Chapter 96 en Tallahassee. El estado tiene un monumento a la guerra de Vietnam al otro lado de la calle Monroe desde el Capitolio.