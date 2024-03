¿Lloverá en Miami esta semana? Entérate del pronóstico del tiempo

Para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su división Miami-South Florida prevé que los primeros días tendremos temperaturas típicas a la fecha. Sin embargo, para el fin de semana se esperan temperaturas más altas de lo normal.

“Las condiciones secas prevalecerán durante la semana, salvo una ligera probabilidad de lluvias en las zonas del norte el miércoles”, indicó el NWS Miami en su cuenta X, antes Twitter.

Desde el lunes hasta el domingo, se mantendrán los cielos entre parcialmente despejado y mayormente soleado. Los turistas podrán disfrutar de las playas de Miami y Broward durante esta semana en la que continúa el Spring Break.

En cuanto a las temperaturas máximas estarán oscilando entre 77 °F (25 °C) y 81 °F (27 °C), desde el martes hasta el viernes. No obstante, el clima se calentará para el fin de semana, pues los termómetros se dispararán superando los 80 °F.

Las mínimas fluctuarán entre 71 °F (21,6 °C) y 74 °F (23,3 °C), por lo que en las noches se sentirá un ambiente más fresco que en el día.

