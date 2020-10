View this post on Instagram

Lord Howe Island 💫 We feel really lucky to have been able to spend a short weekend away from home. @visitlordhoweisland is one of the most sustainable places in the world and it’s been a pleasure to experience this paradise. 2020 has been really tough for communities like this one who rely on tourism and it’s important to support them once it’s safe to do so. Thanks to @islandhouse.lhi for taking care of us 🙏🏼 • Nos sentimos muy afortunados de haber disfrutado de este paraíso durante el fin de semana. @visitlordhoweisland es uno de los lugares más sostenibles del mundo. 2020 ha sido muy duro para comunidades como esta las cuales sobreviven gracias al turismo por lo que es muy importante apoyarles. Gracias a @islandhouse.lhi por cuidarnos 🙏🏼