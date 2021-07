Disney Pictures vuelve al cine, esta vez con el estreno de su nuevo largometraje musical animado. Se trata de Encanto, la película que se ambienta en Colombia y muestra características de ese país como su música, tradiciones y gastronomía.

El largometraje animado narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en una casa mágica en las montañas. Todos los miembros tienen poderes especiales, menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don.

El tráiler publicado recientemente muestra una colorida casa de estilo colonial repleta de flores. En el minuto y medio de duración del adelanto se puede apreciar cómo la naturaleza, la música y la danza son parte esencial de la película.

En el adelanto también se puede escuchar parte de “Colombia, mi Encanto”, la banda sonora de la película que canta el colombiano Carlos Vives.

You’re invited into the exceptional, fantastical and magical Casa Madrigal. 🦋✨ Watch the new trailer for Disney’s #Encanto now! See the movie this November. pic.twitter.com/JahqbX1EIm

— Disney Animation (@DisneyAnimation) July 8, 2021