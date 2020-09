La policía informó que encontró a la niña de 10 años que había desaparecido hace más de tres días. Se trata de Randi Canion, quien se extravió de su casa en Miami, según difundió local10

El Departamento de Policía de Miami anunció el miércoles en la tarde que: “estamos felices de anunciar que Randi Canion ha sido encontrada. Gracias a todos los que nos ayudaron a difundir la información”.

RECOVERED: We are happy to announce that Randi Canion has been Recovered. Thank you to all that published, broadcasted, and retweeted the information. https://t.co/5n9NWBOsSB pic.twitter.com/57Dk4T39Nc

— Miami PD (@MiamiPD) September 9, 2020