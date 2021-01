Facebook la red social creada por Mark Zuckerberg se enfrenta ahora a otro enemigo, el cual deben vencer para mantenerse en pie.

El jueves la compañía Elon Musk, instó a las personas a través de mensajes de twitter a cambiarse a la aplicación Signal.

Elon Musk hizo esta jugada, debido a las últimas políticas que ha tenido Facebook en cuanto la mensajería cifrada la cual supuestamente es segura en WhatsApp.

Recientemente se conoció que los mensaje encriptado en Whatsaap supuestamente van a su compañía matríz Facebook. Por lo que esto ha generado gran revuelo entre los internautas.

No es la primera vez que ambas compañía se enfrentan. En el 2018 también tuvieron un altercado.

En aquella oportunidad se debió a que Facebook eliminó la cuenta de Elon Musk. Además sacó de circulación las páginas de Tesla y Space X.

El mensaje de Elon Musk fue retuiteado por el Ceo de Twitter y esto causó gran revuelo entre los internautas.

Elon Musk busca con esta movida que las personas no solamente tengan a Facebook, como su red principal. Si no que con Signal tengan otra opción, en cuanto a mensajería instantánea.

Signal es una aplicación que en la que se puede enviar mensajes, videos, fotos que con mayor seguridad y que no sea encriptado. Es un programa de código abierto.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021