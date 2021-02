La industria del entretenimiento para adulto también tiene sus riesgos, tal como lo demostró la actriz porno venezolana Kesha Ortega, quien denunció a través de su cuenta de Twitter que fue amenazada de muerte por un sujeto llamado Ronald Wayne.

Según la información que describió Ortega, quien es originaria de San Antonio de los Altos, estado Miranda, el hombre señalado como su atacante en cuestión le realizó una amenaza a través de la plataforma de OnlyFans, donde ella vende contenido para adultos, reportó La Patilla.

“He recibido una amenaza de muerte hoy por mi Onlyfans ya hice la denuncia correspondiente con las autoridades no tengo miedo a nada ni a nadie. Y un mensaje directo para ti búscame a ver si me encuentras mediocre ya no sabes porque lado joderme. Ya hay nombres…”, destacó la estrella porno sin dejar de lado los detalles de dicho ataque virtual hacía su persona.

He recibido una amenaza de muerte hoy por mi onlyfans ya hice la denuncia correspondiente con las autoridades no tengo miedo a nada ni a nadie.Y un mensaje directo para ti búscame a ver si me encuentras mediocre ya no sabes porque lado joderme.Ya hay nombres… pic.twitter.com/vXG9xUradV — Kesha Ortega 💜 (@Keshaortega12) February 11, 2021

Cabe destacar que tanto Kesha como su hermana Sheila, han sido unas de las venezolanas mayormente reconocidas en la industria porno con una larga trayectoria en el continente europeo por su trabajo destacado como actrices para adultos. Actualmente, se mantiene alejadas una de la otra y han emprendido trabajos individuales.