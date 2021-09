La ciudad de Miami tendrá ahora una sucursal de la pizzería más famosa de Nueva York, se trata de Joe´s Pizza que recientemente alquiló un local en “La Ciudad del Sol”.

Así lo informaron Sal y Pino Vitale, que son partes del equipo de propiedad y operaciones del establecimiento en la ciudad de Miami.

La pizzería estará en un local de 1,758 pies, y fue arrendado a largo plazo, por lo que se espera que su apertura sea un rotundo éxito.

El señor Joe Pozzuoli, llegó de Napoles, Italia en 1975 y al pisar suelo americano abrió su local el cuál ha sido un icono en la “Ciudad que nunca duerme”.

Joe´s Pizza es conocida, como una institución sobre todo en el sector de Greenwich Village, donde cada día acuden cientos de personas.

Lease roundup: New York pizzeria opening at Wynwood 25, logistics provider heading to Davie & more https://t.co/71H5mrBnsD pic.twitter.com/Y99Ry0HFoY

— Alterra Realty Group (@AlterraRealty) September 8, 2021