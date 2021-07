Desde este sábado y por los próximos 10 días los padres de los niños en edad escolar de todo el estado de Florida tendrán otra oportunidad de comprar artículos para el próximo año sin impuestos sobre las ventas.

El “feriado de impuestos sobre las ventas” anual de regreso a la escuela comienza este sábado y se ha ampliado a un período de 10 días que finaliza el 9 de agosto, reportó NBC Miami.

Además las autoridades indicaron que no se cobrará el impuesto estatal sobre las ventas ni el impuesto local en los siguientes artículos:

Compras de ropa, calzado y ciertos accesorios que se vendan por 60 dólares o menos por artículo.

Artículos escolares que se vendan por 15 dólares o menos por artículo.

Los primeros 1.000 dólares del precio de venta de ordenadores personales y determinados accesorios relacionados con los ordenadores, cuando se adquieran para uso doméstico o personal no comercial.

Los artículos escolares permitidos para la compra incluyen carpetas, lápices de colores, bolígrafos y papel. Los artículos imponibles incluyen cinta adhesiva, grapas y otros.

Para ver la lista completa de artículos exentos y sujetos a impuestos, haga clic en este enlace.

Be school-ready and save big during the #BacktoSchool Sales Tax Holiday from Saturday, July 31 through Monday, August 9. Qualifying items will be exempt from tax during this period, including certain school supplies, computers, clothing, footwear, and more! pic.twitter.com/Z67DgWXz1L

— Miami-Dade Schools (@MDCPS) July 21, 2021