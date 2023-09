Florida instala vallas publicitarias en Chicago para reclutar a sus policías

El gobernador de Florida, Ron DeSantis se encuentra reclutando nuevos agentes del orden público, para que mantengan la seguridad en el estado del sol. A través de vallas publicitarias en el área metropolitana de la ciudad de Chicago, se invita a los interesados a ser parte del programa de reclutamiento.

El líder republicano informó en un comunicado, que los agentes que se trasladen a Florida desde el estado de Illinois, recibirán un bono de $5,000. Esto será posible a través del Programa de Pago de Bonificación, establecido por la autoridad estatal.

“Respaldamos a nuestros funcionarios ciudadanos y les brindamos las herramientas para tener éxito profesional. Espero dar la bienvenida a los hombres y mujeres de azul al estado de ley y orden”, afirmó el político.

DeSantis apuntó en el texto que el llamado se está haciendo a propósito del aumento de criminalidad en el Illinois y la poca “estima” que se tiene para los policías de la localidad.

We are launching law enforcement recruitment billboards in Chicago, where crime rates are soaring and officers are unappreciated.

While dozens of Illinois officers have already relocated to Florida, we look forward to welcoming many more with open arms and a $5,000 bonus. pic.twitter.com/kpVBOW3nLW

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 14, 2023