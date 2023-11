Hallan a niña de dos años reportada como desaparecida en Doral

La desaparición de un niño es uno de los eventos más angustiantes para cualquier familia. La búsqueda por parte de la policía hace que en muchos casos el desenlace sea afortunado así como también la rápida difusión de la noticia es clave para aumentar las posibilidades de localización.

La atención a los casos de desapariciones de menores es primordial en cualquier sociedad, por lo que este tipo de sucesos sirve como recordatorio para estar atentos a los menores y tomar todas las medidas necesarias para su seguridad.

En este sentido, la angustia y preocupación de una familia llegó a su fin el 24 de noviembre, cuando la policía encontró a una niña de 2 años que había sido reportada como desaparecida en Doral dos días antes.

La pequeña había sido vista por última vez alrededor de las 4:15 p.m. del miércoles en la dirección 8264 NW 48th Terrace. Inmediatamente, la Policía de Doral inició una intensa búsqueda. Incluso recurrieron a la unidad de aviación de la Policía de Miami-Dade para obtener una vista aérea de la zona.

Un helicóptero de 7Skyforce sobrevoló la escena. Mientras los agentes de la policía peinaban cada rincón en busca de pistas que los llevaran al paradero de la niña desaparecida. La colaboración entre ambos cuerpos de seguridad fue fundamental en el éxito de la búsqueda.

Según el reporte del medio local WSVN, la niña fue encontrada sana y salva. Aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el caso.

UPDATE: Police found a 2-year-old who was reported missing from Doral.https://t.co/GPupDBcVNx

— WSVN 7 News (@wsvn) November 22, 2023