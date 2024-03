Hialeah no quiere más inmigrantes: Votó contra políticas de fronteras de Biden

La crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos ha obligado al gobierno y a las autoridades locales a tomar acciones. No solo para frenar el flujo de personas que llega por vías ilegales al país sino también para brindar seguridad a los residentes.

Sobre esto, la bancada republicana ha sido tajante en el tema y responsabilizó a la administración del presidente, Joe Biden, de todo lo que está ocurriendo. Recientemente, el alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bovo, accionó sobre el asunto y patrocinó una resolución.

Durante un reunión del Concejo Municipal de la ciudad celebrada el lunes 26 de febrero, el líder político resolvió amonestar las políticas de fronteras abiertas del mandatario. Por otra parte, en la moción se plantea exigir al gobierno federal que endurezca las restricciones a fin de evitar la llegada de más personas ilegales desde la frontera sur hasta el condado de Miami-Dade.

“Miles siguen cruzando y llegando a ciudades como esta. Necesitamos gritar para que nos escuchen y esperamos que esta resolución lo haga”, dijo el presidente del Concejo, Jesús Tundidor.

De acuerdo con un reporte hecho por Miami Herald, la propuesta impulsada por el concejal, Bryan Calvo, fue aprobada tras obtener 5 votos a favor. El documento expone que la afluencia de inmigrantes representa desafíos sociales y económicos para Hialeah.

Asimismo, refiere que la ciudad no ha recibido dinero ni apoyo para abordar este tipo de problemas resultantes de las políticas del gobierno.

De esta manera, tanto el alcalde como los miembros del Concejo Municipal de Hialeah se suman a la ola de crítica contra Biden y su inacción ante la crisis migratoria.

Por su parte, el líder de la ciudad solicitó que en el documento se incluya que se está llevando a cabo una serie de talleres informativos sobre el tema. El objetivo es ayudar a los funcionarios y al resto de involucrados a comprender el gran impacto que genera la llegada de inmigrantes a la ciudad.

“No se debe interpretar como una acción antiinmigrante. Mi trabajo es asegurarme de que el dinero que llega a las arcas de la ciudad y se invierta de la manera correcta posible”, señaló Bovo para Miami Herald.

El presidente del Concejo dejó en claro que Hialeah enfrenta una escasez de viviendas que está alimentando el mercado inmobiliario ilegal. Es decir, que esto está ocasionando que más personas alquilen vehículos recreativos para vivir en ellos.

“Si hay mucha gente en la ciudad, tal vez no tienen un permiso de trabajo. Posiblemente no pueden encontrar trabajo, empiezan a caminar y se meten en problemas”, añadió para respaldar la resolución.

Por su parte, los oficiales de seguridad de Hialeah detallaron que hay un incremento en las citaciones por conducir sin licencia válida. También se ha visto un aumento de arrestos de personas sin hogar y el uso de unidades ilegales, tal como denunció Tundidor.

Our residents are a proud, hard working people that deserve a clean and respected place to take pride in and call home. Our single family residential communities are not trailer parks and we will make sure they never turn into one. More to come on this Ordinance. #HialeahFirst pic.twitter.com/5z0b96TgDv

— Jesus Tundidor (@jesustundi) January 13, 2024