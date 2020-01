Histórico: Conoce a la primera mujer coach de un equipo de Grandes Ligas

Las mujeres siguen rompiendo barreras dentro del mal llamado campo masculino. Hay distintas áreas que son concebidas por buena parte de la sociedad como un territorio para hombres, pero donde las mujeres poco a poco están abriendo pasos.

El deporte es uno de esos campos, y aunque son varias las disciplinas en las que las mujeres ya tienen muchísimos años de recorrido, el béisbol es uno en el que más le ha costado a la rama femenina adaptarse.

Sin embargo, también lo están logrando. Un paso firme se acaba de dar en referencia a lo argumentado. Y es que Alyssa Nakken se convertirá en la primera mujer en formar parte de un staff de coaches de Grandes Ligas, el equipo que le dio la oportunidad son los Gigantes de San Francisco.

The #SFGiants and Alyssa Nakken made history today as Nakken is the first full-time female coach in MLB.

3-time All-Conference softball player at Sacramento State, worked in baseball ops with the Giants and has a master’s in sports management

