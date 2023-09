Huracán Lee pasó a ser categoría 5: ¿Costa de Florida en alerta?

La tormenta Lee que inició en el Atlántico como una depresión tropical, se fortalece progresivamente y recién fijó su curso hacia Florida. En el transcurso de la noche del 7 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el huracán cobró mayor fuerza.

Los meteorólogos emitieron una primera advertencia en la que mencionaron que el fenómeno seguía su curso bajo categoría 4, no obstante la velocidad del viento se duplicó en cuestión de horas.

Aproximadamente a las 10:00 p.m. del jueves 7 de septiembre, el organismo apuntó que el huracán pasó a categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 165 mph. El cambio se produjo durante su movimiento hacia el oeste-noroeste a unas 630 millas de las Islas de Sotavento.

“Se espera que se desarrollen condiciones peligrosas en las playas alrededor del Atlántico occidental hasta principios de la próxima semana”, notificó el NHC.

Los expertos estiman que a partir del 10 de septiembre, Lee ocasione corriente de resaca en la mayor parte de la costa este de Estados Unidos.

5 am AST – Hurricane #Lee is a powerful category 5 hurricane. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/wERUw5oN5x

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2023