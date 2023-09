¿Tormenta Lee llegará a Florida? Esto es lo que se sabe

Es demasiado pronto para saber si Lee afectará directamente a Florida, pero incluso si el huracán permanece en el mar, el oleaje peligroso y las corrientes de resaca podrían amenazar una vez más la costa este.

No surprises here, the first advisory for TD 13 issued at 11am Tuesday and the NHC track is west northwest with the worst weather near and north of the Northern Leeward Islands. Any shifts south would bring more of the bad weather into the islands over the weekend.

For the US,… pic.twitter.com/jqoQ9MBDfB

— Craig Setzer (@CraigSetzer) September 5, 2023