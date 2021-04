Dos transeúntes se toparon con algo inusual: casi nueve libras de marihuana depositadas en pacas cerca de Sugarloaf Key, zona ubicada a unas 18 millas de Key West, mientras que otras ocho libras fueron halladas en Big Pine Key, esto, en pleno Día de la Marihuana.

Ambas pacas estaban varadas y habían sido arrastradas a tierra desde el mar el domingo por la tarde, mientras que el hallazgo se genera en pleno “Día de la Marihuana”, el cual es celebrado por los fumadores y entusiastas de todo el mundo.

Se conoció que los ciudadanos al encontrarse con las pacas de “weed”, se comunicaron inmediatamente con las autoridades. Llamaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, y posteriormente esta, se comunicó con La Patrulla Fronteriza estadounidense, la cual se encargó de tomar posesión de los fardos, para ponerlos bajo su custodia.

Hasta el momento, se desconoce de dónde provenían las pacas, así como de sus dueños, por lo que las investigaciones comenzaron a hacerse.

Este es el tuit original:

Today is #420day celebrated by marijuana smokers around the world as “Weed Day”, but there are 17 pounds of weed now in the custody of Border Patrol in the Florida Keys after bales of marijuana were found washed ashore on Sunday. @USBPChiefMIP @mcsonewshttps://t.co/AbqTI9hu63

— CBS4 Miami (@CBSMiami) April 20, 2021