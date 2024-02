IRS habilitará jornadas especiales en Miami para ayudarte a declarar tus impuestos

Durante la temporada de pago de taxes y ante la necesidad de orientación que requieren cientos de contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha anunciado horarios especiales de atención algunos sábados en varios Centros de Asistencia (TAC, por sus siglas en inglés) en todo el país.

Estos horarios especiales se llevarán a cabo de 9 a.m. a 4 p.m. hasta el mes de mayo y también incluirán al sur de Florida. Los contribuyentes no necesitan programar cita para recibir asistencia en estos horarios especiales. Sin embargo, el IRS anima a todos a consultar primero IRS.gov para obtener información sobre estos horarios antes de viajar a las oficinas.

Durante el horario especial de los sábados, las personas podrán recibir ayuda en persona de los empleados del IRS para una variedad de servicios, excepto para realizar pagos en efectivo. Asimismo, es importante aclarar que en estas jornadas no se ofrecerá servicio de preparación de impuestos.

“Estamos muy enfocados en brindar el mejor servicio posible a los contribuyentes. Estas jornadas de los sábados están diseñadas para ayudar a quienes tienen horarios de trabajo ocupados en la semana a obtener la ayuda que necesitan en un momento más conveniente para ellos”, comentó el comisionado del IRS, Danny Werfel.

¿Dónde y cuándo se realizará esta atención especial del IRS en Florida?

Los días seleccionados en todo el país por igual son:

– 24 de febrero de 2024 de 9 a.m. a 4 p.m.

– 16 de marzo de 2024 de 9 a.m. a 4 p.m.

– 13 de abril de 2024 de 9 a.m. a 4 p.m.

– 18 de mayo de 2024 de 9 a.m. a 4 p.m.

En Florida, los centros de asistencia a los que podrán acudir los interesados están ubicados en:

– 400 West Bay St., Jacksonville, FL 32202

– 51 S.W. First Ave., Miami, FL 33130

– 1248 N. University Drive, Plantation/Fort Lauderdale, FL 33322

– 3848 W Columbus Drive, Tampa, FL 33607

– 625 N Flagler Drive, West Palm Beach, FL 3340

Se insta a los contribuyentes a asistir preparados con los documentos necesarios. Esto incluye:

– Identificación actual con foto emitida por el gobierno,

– Tarjetas de Seguro Social o ITIN para ellos y todos los miembros de su hogar, incluidos su cónyuge y dependientes (si corresponde),

– Cualquier carta o notificación del IRS recibida y documentos relacionados,

– Para los servicios de verificación de identidad, dos formas de identificación y, si ya presentó la declaración de impuestos, una copia de la declaración del año en cuestión.

El personal del IRS también puede solicitarle la siguiente información:

– Una dirección postal actual,

– Comprobante de información de la cuenta bancaria incluida en una declaración de impuestos para recibir pagos o reembolsos mediante el depósito directo.

Otras vías de orientación para el pago de “taxes”

Además de los horarios especiales de los sábados, muchos TACs también han ampliado su horario de atención los martes y jueves hasta el 16 de abril para brindar más opciones de ayuda en persona fuera del horario habitual. Para programar una cita durante el horario habitual, se puede llamar al 844-545-5640.

Se brinda interpretación profesional en varios idiomas a través de un servicio telefónico, y para las personas sordas o con problemas de audición, se programarán citas con servicios de intérprete de lenguaje de señas. Alternativamente, estas personas pueden llamar al TTY/TDD al 800-829-4059 para programar una cita.

El IRS también proporciona información sobre opciones de preparación de declaraciones de impuestos, incluyendo servicios gratuitos como VITA, TCE, AARP Tax-Aide, Free File del IRS, MilTax y el programa piloto Direct File.

Para obtener ayuda las 24 horas del día, se alienta a las personas a visitar IRS.gov, donde pueden acceder a una variedad de herramientas de autoservicio y recursos para resolver asuntos tributarios comunes en línea.

Si necesita más información, visite www.irs.gov.