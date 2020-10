La prestigiada revista Forbes publicó su listado anual de las 100 celebridades que más ganancias obtuvieron. En esta ocasión solo figuraron tres artistas latinos en el top 100: Jennifer López, Sofía Vergara y Lin-Manuel Miranda, según difundió univision

Jennifer López ocupa el lugar 56. La cantante y actriz de origen puertorriqueño obtuvo 47.5 millones de dólares, gracias a sus contratos con marcas como Versace, DSW, Quay y su propio perfume. Además de sus proyectos musicales y películas

En el número 62 se encuentra Lin-Manuel Miranda con 45.5 millones. Este es su debut en la prestigiada lista de la revista especializada en negocios y finanzas.

Miranda es el creador del musical ‘Hamilton’ y Disney le compró los derechos en febrero pasado por 75 millones de dólares, para convertir la historia en filme.

Recientemente el actor de origen boricua creó un fondo de ayuda de 1 millón de dólares para beneficiar a los artistas afectados por covid-19 en Puerto Rico.

En el puesto 71 se encuentra Sofía Vergara, quien este 2020 obtuvo ingresos de 43 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de Hollywood.

La colombiana se consolidó en la televisión estadounidense gracias a su personaje en la exitosa serie ‘Modern family’. Además, este año también fue parte del jurado en el reality show ‘America’s got talent’.

Sofia Vergara tops our new ranking of the world’s highest paid actresses with $43 million, as the TV star led a surge of small-screen paydays that eclipsed those in the movie business pic.twitter.com/SrvmM2LR3u

— Forbes (@Forbes) October 2, 2020