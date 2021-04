En consonancia con el brillo y el glamour de Miami, Komodo, en Brickell, viste sus platos de punta en blanco, donde los comensales pueden encontrar versiones elevadas de comidas clásicas.

Si desea una comida elegante y vestida de oro, no busque más que los Money Bag Dumplings y el Super Sweet Potato de Komodo.

Envueltos con elegancia en una masa blanda y pastosa (que se parece literalmente a las bolsas de dinero que veíamos en los dibujos animados cuando éramos niños), los Money Bag Dumplings rellenos de cerdo, gambas y tobiko presentan hojas de oro que casi salen de las bolsas.

El Super Sweet Potato es el plato más llamativo de Miami. Un plato tradicionalmente sencillo, Komodo sube la apuesta al aderezar la patata con sabrosa mantequilla de wasabi, tobiko y encantadoras escamas de pan de oro que brillan sobre la trufa ligeramente afilada.

