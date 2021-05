La seguridad acuática es una de las lecciones más importantes que se le puede enseñar a un niño, especialmente en la Florida. Cada día, 10 personas mueren ahogadas y la mayoría de estas son niños. Entre el 2017 y el 2019, la Florida tuvo la tasa más alta de deceso accidental entre niños de 0 a 9 años debido a esta

causa.

Por Zachary Garvin

La importancia de las lecciones de natación para la seguridad acuática no debe subestimarse. El aprender estas destrezas no sólo previene la pérdida de la vida, sino que, además, permite que los niños adquieran una mayor autoestima y seguridad proporcionándoles muchas ventajas al comenzar su formación escolar.

Según un estudio de cuatro años realizado por el Instituto Griffith de Investigación Educativa (Griffith Institute for Educational Research) en Australia, los niños a los que se les enseñó a nadar a la edad de cinco años demostraron habilidades cognitivas y físicas superiores en comparación con los estudiantes que no sabían nadar.

Los que aprendieron a nadar, además de obedecer y seguir instruccionesbien, mostraron un mejor desempeño en las matemáticas, el cálculo y el lenguaje.

El Programa de Aprendizaje de Natación (Learn-to-Swim Program) de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS), también conocido como iSwim, se encuentra actualmente en su 45º aniversario. Debido a esta iniciativa innovadora, que forma parte de la División de Asuntos Académicos (Division of Academics), de

la Oficina de Destrezas Vitales y Programas Especiales (Office of Life Skills and Special Programs), miles de estudiantes jóvenes han aprendido a nadar y a eliminar temores relacionados con las actividades acuáticas. iSwim les enseña a los estudiantes de primaria – quienes son los más vulnerables y se exponen al mayor riesgo de morir ahogados – las habilidades necesarias para estar seguros dentro y cerca del agua. Los estudiantes de preescolar al 2º grado reciben conocimientos básicos de natación, así como educación sobre seguridad acuática.

Todos los instructores de iSwim son profesores con certificación estatal y han recibido amplio entrenamiento en seguridad acuática y técnicas adecuadas de natación. También están certificados como instructores en seguridad acuática y son salvavidas por la Cruz Roja Americana (American Red Cross).

Antes de la pandemia del COVID-19, a cada escuela de las M-DCPS que participaba en el programa iSwim se le proporcionó una piscina elevada con cubierta y bomba de última generación, un calentador y un sofisticado sistema de alarma programado tanto en la oficina de dirección de cada escuela, así como en

el sistema de monitoreo de alarmas del Distrito.

En este curso escolar, las M-DCPS modificaron la instrucción de natación tradicional por la natación en seco (“dry swimming”), la cual incluye lecciones yactividades que enseñan destrezas de natación y conocimientos de seguridad acuática en un aula o gimnasio. La natación en seco tiene muchos beneficios, entre ellos el desarrollo de la memoria muscular y la reducción de la ansiedad.

LasM-DCPS han creado el plan de estudios Cuentos de Ballenas (WHALE Tales) que les enseña a los niños conceptos de seguridad acuática en diferentes entornos como en piscinas, parques acuáticos, océanos, lagos y ríos. La Cruz RojaAmericana ha desarrollado un plan de estudios sobre los peligros de la seguridad acuática en los alrededores del hogar y el vecindario. Al igual, les enseña a los estudiantes la importancia de la protección solar y medidas de seguridad marítima. Ambos planes de estudios se encuentran en https://lifeskills.dadeschools.net para los grados del Kindergarten al 12º y se imparten durante todo el año.

El Mes de la Concienciación de la Seguridad Acuática coincide con la reapertura de muchos parques y playas. Por lo tanto, hoy más que nunca, aprender a nadar es de vital importancia. Aprendamos todos sobre la seguridad acuática, la cual debe estar presente, siempre, al distendernos y divertirnos en un entorno acuático.

Zachary Garvin, Director Ejecutivo de la

División de Asuntos Académicos,

Oficina de Destrezas Vitales y Programas Especiales