La tormenta tropical Gonzalo no ha ganado fuerza este jueves, pero aún puede convertirse en el primer huracán de la temporada 2020.

De acuerdo al reporte de las 05:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes, el centro del sistema estaba a unas 810 millas al este de las islas de Barlovento del sur y se espera que comience a afectarlas el sábado.

Se pronostica que Gonzalo continuará moviéndose hacia el oeste u oeste-noroeste con un aumento en la velocidad de avance para el fin de semana.

Tropical Storm #Gonzalo Advisory 9: Gonzalo Continues Westward. Expected to Begin Affecting Portions of the Southern Windward Islands On Saturday. https://t.co/VqHn0u1vgc

