Los hombres con enfermedad arterial coronaria estable que toman Viagra por impotencia no sólo parecen vivir más tiempo, sino que también tienen un menor riesgo de sufrir un nuevo infarto, según un nuevo estudio del Karolinska Institutet de Suecia, publicado recientemente en el Journal of the American College of Cardiology.

“La enfermedad arterial coronaria se refiere a las obstrucciones que se producen en las arterias que suministran sangre al corazón. A medida que las arterias se estrechan, llega menos sangre a partes del corazón y los pacientes pueden sentir síntomas, sobre todo con el esfuerzo”, dijo el doctor Michael Goyfman, director de cardiología clínica del Long Island Jewish Forest Hills de Nueva York.

“La oclusión repentina de una arteria coronaria que provoca daños en el músculo cardíaco es un ataque al corazón”, explicó.

La impotencia es un signo de advertencia de enfermedad cardíaca

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), la impotencia también llamada disfunción eréctil, puede ser una señal de alerta temprana de enfermedad cardiovascular en hombres por lo demás sanos.

Un tratamiento es el alprostadil, que se inyecta localmente en el pene o se toma en forma de supositorio. Este medicamento dilata los vasos sanguíneos para que el pene se endurezca.

Otra opción de tratamiento es una clase de fármacos llamados inhibidores de la PDE5, como Viagra (sildenafilo) o CialisTrusted Source (tadalafilo), que se toman por vía oral en forma de comprimido. Actúan inhibiendo la enzima fosfodiesterasa 5 para aumentar el flujo sanguíneo.

“Es increíble la cantidad de hombres que evitan el médico, y evitan los signos tempranos de la enfermedad cardiovascular, pero se presentan por primera vez con una queja principal de la disfunción eréctil”, dijo el doctor. Michael J. Blaha, director de investigación clínica en Johns Hopkins Ciccarone Centro para la Prevención de la Enfermedad Cardiovascular.

De igual forma mencionó que “Esta es una magnífica oportunidad para identificar casos de alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que de otro modo no se detectarían”.

Con información de Infobae