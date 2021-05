El Cinco de Mayo es una celebración anual que se realiza el 5 de mayo. La fecha se observa para conmemorar la victoria del Ejército Mexicano sobre el Imperio Francés en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, bajo el liderazgo del General Ignacio Zaragoza.

La victoria de la fuerza mexicana más pequeña contra una fuerza francesa más grande fue un impulso para la moral de los mexicanos. Zaragoza murió meses después de la batalla debido a una enfermedad.

Un año después de la batalla, una fuerza francesa más numerosa derrotó al ejército mexicano en la Segunda Batalla de Puebla, y la Ciudad de México cayó pronto en manos de los invasores.

En Miami, se celebra con piñatas, mariachis, margaritas y mucha comida mexicana.

A continuación les presentamos los cinco mejores restaurantes y fiestas para celebrar el 5 de mayo en Miami.

Carlos & Pepe’s

1302 SE 17th St., Fort Lauderdale. 954-467-8335. CarlosAndPepesFL.com.

Esta institución de Fort Lauderdale lo celebra con su 42ª Fiesta Anual del Cinco de Mayo de cuatro días, que comienza a las 11:30 a.m. del domingo 2 de mayo y se prolonga hasta el miércoles 5 de mayo.

Todas las noches, de 5:30 a 8:30 p.m., habrá un grupo de mariachis en vivo, regalos y una rifa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos & Pepe’s (@carlospepes)

El domingo, el lunes y el miércoles habrá chupitos de margarita gratis entre las 6 y las 8 de la tarde.

También habrá ofertas de tequila el lunes y un 10% de descuento en todos los pedidos de comida interior el martes (los precios de los platos del menú oscilan entre los 10 y los 25 dólares).

Locales en Deerfield Beach, Lighthouse Point, Pompano Beach, Plantation y Sunrise. LegendsTavernAndGrille.com.

Todos los restaurantes y bares del Legends tendrán ofertas de bebidas “Beat the Clock” desde el mediodía hasta las 4 p.m. el Cinco de Mayo: desde el mediodía hasta la 1 p.m. habrá margaritas a $2; de la 1 a las 2 p.m. habrá Coronas a $2; de las 2 a las 3 p.m. shots de Camarena Blanco a $3; y de las 3 a las 4 p.m. margaritas de arándanos a $5.

Morelia Gourmet Paletas

Locales en Boca Ratón, Hollywood, Aventura (2), así como seis más en Miami-Dade. PaletasMorelia.com.

Si busca algo dulce y fresco para el Cinco de Mayo, pruebe una de estas heladerías mexicanas que se especializan en paletas, una delicia mexicana congelada en la que se añade fruta a un ingrediente cremoso con sabor. También hay algunas elaboradas con helado de leche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morelia Ice Cream Paletas (@paletasmorelia)

El nombre de Morelia hace referencia a la capital del estado de Michoacán en México, donde se cree que se originaron las paletas.

Cada paleta en Morelia cuesta 5,60 dólares, con aderezos y coberturas por 1 dólar cada una. Pero para el Cinco de Mayo, las paletas con s’mores, gofres y Nutella son gratis en los 10 locales del sur de Florida.

Legends Tavern and Grille

Todos los restaurantes y bares del Legends tendrán ofertas de bebidas “Beat the Clock” desde el mediodía hasta las 4 p.m. el Cinco de Mayo: desde el mediodía hasta la 1 p.m. habrá margaritas a 2 dólares; de la 1 a las 2 p.m. habrá Coronas a 2 dólares; de las 2 a las 3 p.m. chupitos de Camarena Blanco a 3 dólares; y de las 3 a las 4 p.m. margaritas de arándanos a 5 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Legends Tavern and Grille (@legendstavern)

Temple Street Eatery

416 N. Federal Highway, Fort Lauderdale. 754-701-0976. TempleStreetEatery.com.

Este restaurante empezará la fiesta temprano. El sábado, 1 de mayo, de 5 a 10 p.m. habrá una Pachanga Chino Latino con mercados de vendedores locales, un concurso de comer tacos, karaoke y juegos de cornhole

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Temple Street Eatery (@templestreeteatery)

Además, desde el sábado hasta el miércoles 5 de mayo, habrá un menú especial Chino Latino con:

Quesdadilla de kimchi por $8.

Tamales de pollo por $6.

Angry bird ramen por $13.

Maíz dulce de la calle Temple (con mozzarella, mayonesa kewpie y furikake de wasabi) por $5

Cuatro tipos de tacos (taco al pastor, de flor, wonton y birria) por 3,50-$9

Arroz con leche de piña colada por 5$.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VIVA la playa (@vivalaplaya.lwb)

10 S. Ocean Blvd., Lake Worth Beach. 561-247-7245. VivaLaPlaya.com.

Este restaurante frente al mar -hermano de Benny’s on the Beach- celebrará una fiesta del Cinco de Mayo de 11 a.m. a 11 p.m. con degustación gratuita de tequila para los comensales, muestras de cerveza, música en vivo y un DJ.

10 S. Ocean Blvd., Lake Worth Beach. 561-247-7245. VivaLaPlaya.com.

Este restaurante frente al mar -hermano de Benny’s on the Beach- celebrará una fiesta del Cinco de Mayo de 11 a.m. a 11 p.m. con degustación gratuita de tequila para los comensales, muestras de cerveza, música en vivo y un DJ.

Fuente: Sun-Sentinel