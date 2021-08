Los perros tienen aproximadamente 50 veces más receptores olfativos en la nariz que un humano, y esto lo destaca Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona quien manifiesta que el área cerebral dedicada al olfato es 40 veces mayor en los caninos que en los humanos.

“Ambos hechos harían disfrutar a los perros de un olfato entre 10 mil y 100 mil veces más potente que el de un hombre o una mujer, esto lleva a que los perros sean sensibles a la hora de percibir olores y hay que tener muy en cuenta cómo nosotros, los amos, podemos mantener un ambiente apto para que el animal se manifieste de manera correcta y que tenga un buen nivel de bienestar animal”, explicó a El Espectador.

El especialista contó qué olores debemos tener en cuenta ya que estos podrían desencadenar problemas en el sistema nervioso, digestivo o respiratorio de los perros:

-El olor a cítricos no es una buena opción a la hora de aplicarlo ya sea en un ambientador, perfume o aceite en el hogar, ya que produce sensibilidad y hará que tu perro se estrese. En lo posible no uses este tipo de aroma ya que el perro podría actuar de una manera negativa.

-El vinagre es uno de los olores odiadso también por los perros. Donde perciban este olor no estarán, por eso es utilizado para que por ejemplo los perros no hagan sus necesidades en algún lugar, no se debe usar mucho ya que puede desencadenar problemas de salud y de comportamiento en tu mascota.

-Los productos de limpieza o incluso alcohol o bebidas alcohólicas no son buenas para los caninos, el consumo o el percibir este tipo de olores puede desencadenar también en problemas de salud, como: vómitos, diarrea, problemas en ojos etc. Intenta usar productos que no tengan olores fuertes, o no dejes que tu mascota beba alcohol. Es indispensable para mantener sano a tu mascota, dejar solo el alcohol para uso veterinario y cuando sea estrictamente necesario.