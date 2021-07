Funcionarios del condado de Miami-Dade están tomando acciones a medida que se acelera otro aumento de enfermos con coronavirus.

La semana pasada se informaron más de 11,000 nuevos casos de COVID-19. Como resultado, ahora están abiertos nuevos sitios de pruebas y vacunación, reportó Miamidade.gov.

Los asistentes al festival de música Rolling Loud este fin de semana pueden vacunarse a través de un pop-up de vacunación en coordinación con el Departamento de Salud de Florida.

Las vacunas estarán disponibles este domingo 25 de julio de 4 pm a 12 am en el Hard Rock Stadium 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056.

Se ofrecerán vacunas tanto de Pfizer como de Johnson & Johnson y no se requiere cita previa.

To #RollingLoudMiami attendees: Our community is experiencing a dangerous spike in COVID cases. Please help us slow the spread by practicing safe behavior – and if you aren’t vaccinated, you can get the shot at a Rolling Loud vaccine pop-up all weekend.https://t.co/dl7HUm612d

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 24, 2021