Aunque la temporada terminó para ellos el sábado, el conjunto de Miami Heat comenzó desde este lunes el trabajo, para rearmarse y ajustar las piezas para la próxima campaña de la NBA.

Los dirigidos por Eric Spoelstra fueron barridos en cuatro encuentros, por los Bucks de Milwaukee, en la primera ronda de los playoffs.

Uno de los puntos que deberá analizar la escuadra de la “Ciudad del Sol” será la renovación de varios jugadores, que podrían ayudar a Jimmy Butler y Bam Adebayo.

Heat analiza contrato de Duncan Robinson

Miami Heat deberá analizar el caso de Duncan Robinson y pensar si le amplían el actual contrato, que tiene hasta los momentos.

Robinson fue una al igual que Butler y Adebayo una pieza clave para la escuadra de Spoelstra, sobre todo ante la ausencia de Víctor Oladipo.

“Ante todo, un ajuste, un lugar donde pueda sentirme cómodo. Obviamente, ganar también es una prioridad para mí. También es un negocio y tengo la oportunidad de ganar dinero para cuidar de las personas que más quiero. Eso también es una prioridad. Cualquier lugar que pueda ofrecer todo eso es un destino que me entusiasmaría. Obviamente, he tenido una experiencia increíble aquí. Amo a esta organización por muchas razones diferentes … Veremos, en su mayor parte todavía no he cambiado mi enfoque hacia eso “, dijo Robinson en una reciente entrevista.

Otros jugadores quieren reunirse con Spoelstra

Algunos jugadores expresaron que desean reunirse con el entrenador Spoelstra, antes de tomar una decisión sobre si se van o se queda del Miami Heat.

Uno de ellos es Udonis Haslem, quien expresó que durante la temporada, no recibió la atención necesaria del Director Técnico.

“Se valora porque se gana. Spo no me elogia y estos no me escuchan solo porque aparezco todos los días. Me remango, estoy en las trincheras y lo hago … No me veo así. No soy modelo. Entonces, obviamente, estoy haciendo esto por una razón “, relató Haslem.

Mientras, que el guardia Max Strus, comentó que esta campaña demostró que está para jugar al nivel que exige la NBA.

“No tuve buenos disparos este año y quiero trabajar en la consistencia”, relató Strus.

Los fanáticos del Miami Heat deberá estar atentos, para ver como se desenvuelve la temporada baja y cual será el futuro de sus jugadores.