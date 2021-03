La Policía de Miami-Dade solicitó ayuda al público para localizar a la persona que estaría detrás del secuestro, agresión sexual y herida con arma de fuego ocasionada a un niño de 12 años en el noroeste de Miami.

Según el parte de la autoridad policial, la víctima estaba caminando cerca de la 43 Terrace y la avenida 30 del NW cuando alguien lo obligó a subir a un sedán negro, cuatro puertas, la madrugada del sábado, reportó Diario las Américas.

Los investigadores dijeron que el niño fue conducido al área de la calle 45 y la avenida 31 del noroeste, donde fue agredido sexualmente y baleado. Luego fue dejado en delicada condición de salud a un lado de la carretera.

Algunas personas que se encontraban cerca se apresuraron a auxiliar al niño hasta que llegaron los socorristas, quienes lo llevaron a la sala de emergencias del Ryder Trauma Center, donde se encontraba en estado crítico el domingo.

Our Sexual Crimes Unit is seeking the assistance of the community for any information regarding the armed sexual battery of a minor that occurred in the area of NW 43 Terrace & NW 30 Avenue on 03/27/2021. Anyone with info is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/0UA95EtW52

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 28, 2021