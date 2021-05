No puede perderse la proyección de Jumanji – The Next Level en el Parque Colonial Drive, este viernes 28 de mayo.

La película será proyectada de 6 a 10pm en Colonial Drive Park. 10750 SW 156 Terrace.

“Noche de películas bajo las estrellas” es un evento co-organizado por la Rep. Kionne L. McGhee y el Departamento de Policía de Miami-Dade, reportó Newsbreak.

Habrá camiones de comida disponibles para comprar refrescos.🍿 #MoreThanParks #ThingsToDoInMiami #SouthDade

Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level es una película de comedia de aventuras de fantasía estadounidense de 2019 dirigida por Jake Kasdan y coescrita por Kasdan, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.

Es una secuela de Jumanji: Welcome to the Jungle, y es la segunda entrega de la franquicia de Jumanji. Está protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain y Madison Iseman repitiendo sus papeles de la película anterior, mientras que Awkwafina, Rory McCann, Danny Glover y Danny DeVito también se unen al elenco.

La trama de la película tiene lugar tres años después de los sucesos en la entrega anterior, en el que el mismo grupo de adolescentes, junto con un viejo amigo y dos adiciones involuntarias, quedan atrapados en Jumanji.

Ahí, todos se enfrentan a nuevos problemas y desafíos, tanto con los antiguos como con los nuevos avatares, mientras tienen que salvar la tierra de un nuevo villano para escapar y salir de Jumanji.

La fotografía principal se realizó durante 2019, entre el 21 de enero y el 11 de mayo en lugares como Atlanta, Nuevo México, Alberta y Hawái y gran parte del elenco consistió en aquellos de la película anterior repitiendo sus papeles originales para la secuela.

Jumanji: The Next Level fue lanzada teatralmente en los Estados Unidos el 13 de diciembre de 2019, por Sony Pictures Release, bajo su sello Columbia Pictures.

La película recibió críticas generalmente positivas de los críticos y recaudó $800 millones en todo el mundo contra un presupuesto de $125 millones, convirtiéndose en la décima película más taquillera de 2019.