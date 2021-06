Un nuevo proyecto de ley firmado por el gobernador Ron DeSantis esta semana exige a las escuelas públicas de Florida que comiencen cada día con un momento de silencio, para que los estudiantes rezar o meditar antes de comenzar las actividades del día.

“Es algo que es importante para poder brindar a cada estudiante la capacidad, todos los días, de poder reflexionar y poder orar como mejor le parezca. La idea de que se puede simplemente sacar a Dios de cada institución y tener éxito, lo siento, nuestros Padres Fundadores no lo creyeron ”, dijo el gobernador en Bal Harbour, según informó The Blaze.

La ley requiere que cada maestro en una escuela pública de Florida reserve al menos un minuto durante el primer período de un día escolar.

Florida is proud to support security for Jewish day schools, to advance Holocaust education in our schools and to stand against anti-Semitism.https://t.co/A12DGnuFtp

