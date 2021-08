Elegí no preocuparme por quién podría alquilar y si la tirarían a la basura. No hay nada como estar a 1.000 millas de distancia de su propiedad de alquiler … jajaja. Si me lo hubiera quedado un año más, habría ganado bastante más dinero. Las personas a las que se lo vendí lo voltearon un año después y lo vendieron por $ 100 mil sobre el precio de compra. ¡Guau!

Me inclinaría por el robo en la carretera en este momento. Yo vivo en una ciudad universitaria (Virginia Tech) probablemente se mudará de aquí en el futuro. Hemos hablado de simplemente alquilar nuestra casa, pero la parte que me mantiene dubitativo es la explosión de la burbuja de la educación superior y la caída del valor de mi vivienda.

Probablemente solo venda.

Guía para rentar una propiedad en Miami

Para alquilar una vivienda en Miami u otra ciudad americana se necesitan los siguientes requisitos básicos (por supuesto puede variar de un sitio a otro):

-Récord de crédito con puntuación por encima de 620.

-Identificación válida del estado.

-Demostrar ingresos de al menos 3 veces el valor de la renta.

-Sin récord criminal y/o récord de desalojos los últimos 3 años.

Las personas inmigrantes que no tienen esos requisitos tienen dos opciones; buscar algún familiar o amigo que le rente una propiedad sabiendo que no reúnen las condiciones, o acudir a complejos de apartamentos de rentas que reciben inquilinos extranjeros sin documentación cobrando solo un mes de depósito (sin embargo no todos aceptan extranjeros). Debe tener en consideración que tener una cuenta bancaria con fondos suficientes puede servir como aval a la hora de demostrar los ingresos.

Si se tienen todos los documentos en regla indicados en la primera parte, es posible conseguir casas o condominios de dueños que rentan sus propiedades a menores precios del mercado. Los complejos de apartamentos usualmente tienen precios un 10% a 30% por ciento

La diferencia entre apartamentos y condominios

Un complejo de apartamento de rentas corresponde a un grupo de propiedades donde el dueño es uno solo (persona/personas/corporación) y renta las unidades a través de una empresa de administración, que puede ser propia o de un tercero.

Un condominio también corresponde a un grupo de propiedades, pero por cada una de ellas hay un dueño. Una sola persona o corporación puede tener por supuesto varias propiedades. Entre todos los dueños seleccionan una junta de condominio y una junta administradora.

Esa junta administradora tiene a su vez una serie de requisitos para aceptar los futuros inquilinos, que usualmente son los que escribí en la parte superior de este artículo.

Hay condominios sin embargo que cada vez mas aceptan extranjeros sin documentación, pidiendo solo una certificación de su país de origen que tiene récord criminal limpio.

Los precios de las propiedades van acorde al área, el tipo de propiedad y la cantidad de habitaciones. Se pueden conseguir en buenas zonas condominios de una habitación desde los $900, de dos habitaciones desde los $1,100 y de 3 habitaciones desde los $1,200. Ciudades como Tampa u Orlando son más económicas que ciudades como Miami o Fort Lauderdale.