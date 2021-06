Al comparar el rendimiento de hace tres semanas contra el mismo rival (D.C. United), el Inter Miami CF avanzó en la dirección correcta tras el parón internacional.

Pero su derrota en la carretera ante el D.C. United el sábado en la noche en el Audi Field demostró que hay muchas mejoras que Miami puede hacer, especialmente en el ataque, reportó OrlandoSentinel

El Inter de Miami jugó con mayor esfuerzo contra el D.C. United, luego de haber caído hace 21 21 días en casa contra el D.C.

En el encuentro permitieron dos goles en los primeros 25 minutos, pero su derrota por 1-0 el sábado en la capital de la nación mostró los problemas de ataque que han experimentado durante la mayor parte de la temporada.

El Inter de Miami terminó el partido del sábado con un solo disparo en puertas y rara vez puso a prueba al portero del D.C. United (4-5-0, 12 puntos), Bill Hamid.

Ola Kamara marcó el único gol del partido para el D.C. United de penalti en el minuto 72, mientras el Inter Miami jugaba con pocos efectivos debido a que Gregore recibió su segunda tarjeta amarilla de la noche y fue descalificado del partido en la segunda mitad.

Doce minutos más tarde, Ryan Shawcross recibió una tarjeta roja y fue expulsado del campo por rodear con sus brazos el cuello del defensa del D.C. Joseph Mora durante una disputa por el balón, lo que obligó al Inter Miami a terminar el partido con nueve jugadores en el campo.

El Inter Miami (2-5-2, ocho puntos) no superó el juego de números, cayendo en su tercer partido consecutivo el sábado, después haberse mantenido sin goles (por cuarta vez) en sus últimos cinco partidos, con el entrenador Phil Neville. criticando las decisiones disciplinarias del árbitro.

“Tengo que ser muy cuidadoso aquí, porque creo que nunca he visto nada como lo que vi en ese campo de fútbol esta noche en términos de algunas de las decisiones [del árbitro]”, dijo Neville.

Destacó que “las dos expulsiones no eran expulsiones y no hubo penalti

“No es la primera vez, así que supongo que esto es normal. Creo que lo que hemos aprendido desde el comienzo de la temporada es que tenemos que utilizar todo lo que se viene encima como club de fútbol y como conjunto de jugadores en el campo. Esto es parte de nuestra motivación para hacerlo bien. Así será para el Inter de Miami como club de fútbol”.

Neville añadió que los jugadores estaban “frustrados” y “echando humo” debido a las decisiones del árbitro.

