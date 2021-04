El periodista Doug Hanks recurrió a su cuenta en Twitter para informar sobre el cierre de un lugar natural por parte de agentes de la Policía de Miami-Dade, quienes se encargaron de poner cintas de advertencia de seguridad en el sitio. El motivo se debe a una reunión pública en el patio fuera del edificio del gobierno del Clark Center, ubicado en el centro de la ciudad de Miami.

El comunicador además informó que el lugar había sido abarrotado de vehículos de la policía que permanecían estacionados dentro del interior.

El post fue acompañado de dos fotografías que muestran lo relatado por el periodista.

Miami-Dade police have closed off a natural spot for a public gathering: the courtyard outside of the Clark Center govt building in downtown Miami. Large fleet of police cars parked inside. Nobody here. “Out of an abundance of caution” one officer said. pic.twitter.com/YbcGzgQebt

En otro de los tuits, Doug indica que la Policía “también cerró NW 1st St. fuera del Clark Center y con ella (aparentemente) una de las paradas de autobús más populares del centro, fuera del Clark Center. Nadie aquí se lo dice a los pasajeros que esperan, pero ese parece ser el caso”

Miami-Dade police also shut down NW 1st St. outside the Clark Center and with it (apparently) one of the most popular downtown bus stops, outside the Clark Center. Nobody here telling waiting riders but that seems to be the case. pic.twitter.com/R3hnbNomvr

