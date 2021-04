El Departamento de Policía de Miami-Dade recurrió a su cuenta oficial en Twitter para informar sobre el incautamiento de un arma, municiones y más de 43$ mil en efectivo, que era llevada dentro de un vehículo. El hallazgo se efectuó cuando los agentes realizaban una detección del tráfico este sábado.

En el tuit publicado, se puede observar el arma de fuego, 21 cartuchos y municiones de 9 mm, acompañados de los billetes de diferentes denominaciones.

A traffic stop conducted by our South District uniform patrol resulted in the seizure of a firearm, 21 rounds of 9mm and $43,362 dollars.#MDPDprotecting, postearon en la cuenta de la agencia policial.