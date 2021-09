La noche del miércoles se registró un tiroteo en el condado de Miami-Dade. donde estuvo involucrado un funcionario policial y hasta lo momentos no se reportaron heridos, así lo informó la policía.

El enfrentamiento ocurrió mientras un equipo especial de armas y tácticas cumplía una orden de registro en una vivienda, detalló la policía de Miami-Dade.

Agregando que los detectives del Departamento de Policía de North Miami Beach estaban ayudando al Departamento de Policía de Miami-Dade, detalló Local 10.

NMBPD Detectives were assisting Miami-Dade Police Department Swat personnel with serving a search warrant when an armed encounter occurred. No one was injured. Please follow our Twitter for updates. -316

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) September 9, 2021