Un ex militar radicado en Florida, podría pasar más de dos décadas en la cárcel al ser acusado de un par de cargos federales.

Brian Kolfage, quien sirvió para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el 2004 durante la guerra de Irak, creo una cuenta por la página web GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del muro fronterizo que quería crear el expresidente Donald Trump.

Pero El Servicio de Impuestos Internos​, también Servicio de Rentas Internas, es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés), informó que el ex militar cometió varios delitos federales.

Ex militar presentó declaración falsa

El IRS informó que Kolfage quien vive en Miramar Beach en Florida, quien perdió tres de sus cuatro extremidades en la guerra de Afganistan, fue acusado de dos cargos de presentar una declaración de impuestos falsa y un cargo de fraude electrónico relacionado con la presentación electrónica de su declaración de impuestos de 2019 en Florida.

Además, enfrenta una denuncia federal separada de Nueva York por delitos relacionados con el fraude y el lavado de dinero, dicen los fiscales.

“Participó en un plan para defraudar al gobierno”, dicen las autoridades del IRS.

Los miembros del IRS alegan que recibió cientos de miles de dólares de varias organizaciones en 2019, incluida We Build the Wall, Inc., que se depositaron en su cuenta bancaria personal.

Florida man who set up GoFundMe for Trump’s border wall indicted on tax charges https://t.co/YmFySGVqUG pic.twitter.com/CoGbJYbWmu — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) July 9, 2021

Cuenta está creada desde el 2018

Según las autoridades del IRS Kolfage creo la cuenta en el 2018, con el objetivo de recaudar $5.000.000 para la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

En el 2020, el Departamento de Agricultura y Servicios de Florida anunció que había iniciado una investigación criminal contra Build The Wall, la organización sin fines de lucro que recaudó más de $ 25 millones, informaron los medios de comunicación.

Kolfage será procesado el 21 de julio en Pensacola.