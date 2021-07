El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegaron a Surfside, Florida el jueves para visitar a familias y socorristas cerca del sitio del colapso mortal de la torre de un condominio.

El presidente y la primera dama ofrecerán consuelo a las familias que están desesperadas por noticias de sus seres queridos y agradecerán a los socorristas.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología anunció el miércoles que abrió una investigación federal sobre la causa del colapso.

Después de la mesa redonda, Joe Biden y la Primera Dama Jill Biden se reunieron con los socorristas y les agradecieron por su trabajo. El presidente también abordó el estrés adicional sobre los bomberos a medida que los incendios forestales y las sequías azotan el oeste.

“Lo que estás haciendo es increíble”, dijo.

El trabajo en el sitio del colapso del edificio de condominios se detuvo el jueves temprano debido a preocupaciones sobre la parte de la estructura que aún está en pie, anunciaron funcionarios en una conferencia de prensa. Las operaciones se detuvieron poco después de las 2 a.m.

Además de las reuniones en persona, Biden quiere asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan todos los recursos federales que necesitan.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias desplegó a 60 empleados y 400 más en cinco equipos de búsqueda y rescate a pedido de los funcionarios locales.

FEMA también ha otorgado $ 20 millones a la División de Manejo de Emergencias del estado para medidas de emergencia.

Hasta la madrugada del jueves, se confirmó la muerte de 18 personas y se desconoce el paradero de 145, según funcionarios locales.

En los últimos días, ha salido a la luz un creciente cuerpo de evidencia que indica que el edificio de condominios de 40 años mostraba signos de daños estructurales importantes desde 2018.

Ya se han presentado varias demandas en nombre de las familias de las víctimas, algunas de las cuales aún están desaparecidas.

WATCH: President Biden and first lady Jill Biden meet with first responders for the Surfside, Florida condo collapse.

“I really appreciate what you do,” President Biden says. “I promise you, we know what you’re doing here is incredible.” https://t.co/3yCig8NfmH pic.twitter.com/eUxvURmQyt

— CBS News (@CBSNews) July 1, 2021