Varios marineros resultaron heridos este domingo 10 de julio después de que una explosión en un barco en una base naval en San Diego, California causó un incendio de tres alarmas, dijo el Departamento de Bomberos.

Por Redacción MiamiDiario

Varios marineros fueron tratados por ” varias lesiones” después del incendio a bordo del USS Bonhomme Richard, escribió el departamento de bomberos local en Twitter.

El incidente tuvo lugar sobre las 09:00 a.m. hora local (16:00 GMT), cuando los bomberos de San Diego recibieron el primer aviso de alarma, que vino seguido de otros dos a las 09:09 a.m. y las 09:51 a.m.

De acuerdo con Krishna Jackson, portavoz de la base naval, en el momento del incendio, el buque se encontraba en el puerto para someterse a reparaciones de rutina, al menos unos 200 marineros y oficiales se encontraban a bordo de la embarcación.

SDFD is assisting on this fire on board the USS Bonhomme Richard. We are in unified command (partnered) with Federal Fire. #shipfire — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

La causa de la explosión y la ubicación del incendio en el barco no se aclararon de inmediato.

El USS Bonhomme Richard es un barco de asalto anfibio de clase Wasp que fue comisionado en 1998 con una tripulación de 73 oficiales y 1.009 personal alistado. El nombre se deriva del seudónimo de Benjamin Franklin.

More views of the #fire burning now on board US #Navy amphibious ship USS #BONHOMME RICHARD LHD6 at 32nd Street Naval Station in San Diego. Reports so far indicate 3 sailors, 1 SDFD fireman injured. At the moment the fire seems to be growing pic.twitter.com/icPblRJOEV — Chris Cavas (@CavasShips) July 12, 2020

More background on USS #BONHOMME RICHARD LHD6: Commissioned in 1998, was based in Japan 2012-18. Entered Gen Dyn #NAASCO San Diego late 2018 for a $250 million overhaul & modernization to allow operation of F-35B #JSF strike fighters. Ship is to serve at least until 2037 #fire pic.twitter.com/DK0MWLKoUj — Chris Cavas (@CavasShips) July 12, 2020

Con información de awsveanews