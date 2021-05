A través de la aplicación My mobile Vax los ciudadanos que aún no se han vacunado contra el coronavirus podrán conseguir una cita de forma rápida y sencilla. Sin embargo ahora esta aplicación tiene una nueva modalidad que es para las personas con movilidad limitada.

Estas personas con movilidad limitada podrán solicitar que la vacuna le sea administrada directamente en su casa, sin ningún costo adicional.

My Mobile Vax proporciona dosis caseras de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, que tiene una eficacia del 95% y se administra en dos dosis. Programe su cita a domicilio hoy. Juntos, podemos detener la propagación de COVID-19 y ayudar a nuestras comunidades a mantenerse seguras y volver a la normalidad.

Reiteran que esta modalidad para personas con movilidad limitada también es una administración gratuita de la vacuna Pfizer Coronavirus, por lo que no necesita seguro para recibirla.

‼️NEW‼️: Mobility-limited Florida residents can request an in-home appointment for mobile COVID-19 vaccinations at https://t.co/xiF1uodJJM. #COVID19 #iHeartMiamiLakes #GrowingBeautifully

— Town of Miami Lakes (@MiamiLakesNews) April 15, 2021