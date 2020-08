Insistente y seguro de correr el riesgo, así se muestra el gobernador de Florida, Ron DeSantis tras la reapertura de las escuelas en el estado después de la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus.

Por redacción MiamiDiario

“El peligro de abrir las escuelas es inferior al de una temporada de gripe, pero hay que darle opciones a los padres y maestros”, dijo el gobernador en una mesa redonda, en la que asistieron padres y profesores de la escuela Winthrop College Prep Academy en Hillsborough.

Incluso ante algunos desacuerdos, y pese al anuncio la semana pasada de la Junta Escolar de Hillsborough que había revocado su voto y decidió que toda la escuela será virtual durante el primer mes del año escolar, el gobernador DeSantis refutó.

“La Junta Escolar del Condado de Hillsborough debe seguir la ley, es así de simple”, dijo en una declaración preparada. “Todos los demás distritos están haciendo exactamente lo que se les dio la flexibilidad de hacer, y lo están haciendo con gran esfuerzo”.

“Nada está libre de riesgos en la vida, no hay nada que podamos hacer que sea cero. Pero los riesgos son bajos para los estudiantes, el riesgo de que las escuelas sean verdaderos impulsores de la epidemia, ciertamente no han sido validados en la experiencia observada hasta este momento. Entonces, en ese sentido, tomas eso y luego tienes que mirar, cuáles son los costos de no ofrecer en persona, y luego hacer ese juicio “.

Mientras tanto, los médicos de todo el estado instan a los líderes escolares a mantener las escuelas cerradas.

El lunes es el primer día de clases para los estudiantes en dos condados del noreste de Florida y dos del sureste de Georgia. En Miami-Dade está pautado para el 31 de agosto.

Los estudiantes de los condados de Baker, Bradford, Charlton y Pierce regresarán al campus o comenzarán su opción en línea seleccionada.

Con información de Diario Las Américas

