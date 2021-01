De acuerdo con los especialistas, el sur de Florida vive este miércoles la mañana más fría de la semana con temperaturas cercanas a los 52°F., reportó miamimundo

Por ello, lo ideal es que si va a salir temprano se lleve su abrigo

Se esperan cielos mayormente despejados con algo de nubosidad y sin posibilidades de lluvias en Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

