Senado y Cámara de Florida aprueban ley que permite disparar a un oso ante peligro

Antes de cerrar la sesión legislativa del 2024, tanto el Senado como la Cámara de Representantes de Florida aprobaron un polémico proyecto de ley sobre el derecho de los ciudadanos para defenderse ante peligros mortales frente a un oso negro. Conocida como la “Ley de Autodefensa” o “Taking Bear”, la HB-87 ha recibido un amplio respaldo en ambas instancias y ahora aguarda la firma del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La legislación autorizaría el uso de fuerza letal contra estos animales, solo en casos de autodefensa. Esto significa que un residente de Florida podría disparar o eliminar a un oso si se evita una amenaza de muerte o lesiones graves para uno mismo, mascotas o daños sustanciales a la propiedad.

Para beneficiarse de esta medida, la persona no debe haber provocado deliberadamente la situación que condujo al uso de la fuerza letal. Es decir, que no lo haya alimentado o atraído a propósito y mucho menos que haya invadido su espacio.

Una de las condiciones más taxativas es que el afectado debe informar dentro de las primeras 24 horas de la muerte a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés). Este ente será el único que deberá retirar el cuerpo del oso sacrificado.

La propuesta también prohíbe la apropiación, venta o disposición de partes del animal. En caso de recibir el apoyo del Gobernador, entraría en vigor el 1 de julio próximo, junto a una serie de leyes más.

Como era de esperarse, las organizaciones de defensa de los derechos de animales se manifestaron en contra del proyecto de ley. “Debido a que los osos tienen camadas pequeñas y su reproducción es extremadamente lenta, permitir que los individuos los maten por cualquier ‘amenaza’ percibida provocaría pérdidas inaceptables para su población”, expresó Kate MacFall, directora estatal de la Humane Society de Estados Unidos en Florida, en un artículo de opinión publicado en Tampa Bay Times.

Es importante destacar que el oso negro, el único que habita en Florida, fue calificado en peligro de extinción en la década de 1970. Sin embargo y gracias a su defensa y protección, en 2012 se le levantó esta categorización. En el informe de 2017 de la FWC, se estableció que en el estado hay aproximadamente unos 4.050 osos.

La misma FWC reconoce que la expansión humana ha promovido mayor cantidad de encuentros entre osos y humanos. No obstante, son muy escasos los reportes de presencia de osos en comunidades habitadas.

Sadly the bear killing bill has passed (CS/HB87). I am against the senseless killing of black bears which is what this bill will do. Here are my remarks on why this is a bad bill. ⁦@SierraClub⁩ ⁦@oneprotestinc⁩ pic.twitter.com/N3XtcpsdP0

— Katherine Waldron (@KWaldron4D93) March 7, 2024