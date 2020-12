El cantante Shawn Mendes habló sobre las “frustantes” acusaciones sobre su sexualidad por lo que aseguró que no tiene miedo de abrirse y ser honesto sobre sus emociones.

En una sincera entrevista con Dax Shepard, el cantante de “Stitches” no se contuvo al discutir los rumores que ha escuchado sobre su sexualidad. Hablando con el actor en su podcast de “Armchair Expert”, Shawn explicó por qué ha sido “tan frustrante” abordar este tema.

“Es una cuestión complicada. Quieres decir: ‘no soy gay, pero estaría bien si lo fuera. No hay nada malo con ser gay, pero no lo soy’. No sabes cómo responder a la situación”, dijo la estrella de 22 años en el episodio del 14 de diciembre.

El cantante canadiense también señaló lo “difícil” que es comentar los rumores. “Todo el mundo me ha llamado gay desde que tenía 15 años”, explicó Shawn. “No soy gay y me digo: ‘¿Qué significa eso?’ Tuve estos problemas con la forma en que sonaba mi voz. Me dije: ‘¿Cómo me siento?’. Siempre soy el primero en cruzar las piernas y sentarme con una posición de este estilo femenino y realmente sufrí con esa s–t.”

Como dijo, “Creo que muchos chicos pasan por eso y, peor aún, hay tantos chicos que son gays y están en el armario y deben escuchar las acusaciones y pensar ‘Estoy aterrorizado de salir del armario'”.

La estrella compartió que su educación puede haber jugado un papel en la forma en que ha sido percibido. “No crecí en la lucha libre”, expresó. “Crecí trenzándome el pelo en Nochevieja. Depende completamente de la forma en que creciste en tu vida y en tu entorno.”

Con todo, Shawn entiende que las cosas son complicadas y que cualquier respuesta que dé sobre los rumores no será perfecta.

“Estoy en una relación en la que mi novia dice: ‘Vamos a meternos en la cama y vas a poner tu cabeza en mi pecho y vas a llorar en mi pecho'”, admitió. “Soy afortunado de estar en una relación que es para eso”.

Para Shawn, siente que es importante que los hombres sean vulnerables y no tengan miedo de compartir sus emociones.

